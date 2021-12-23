Цена газа в Европе за день снизилась на 8,5%

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в среду снизилась на 8,5% после рекордного роста накануне/

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в среду снизилась на 8,5% после рекордного роста накануне/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $1 938 за 1 тыс. куб. м, или €165,55 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Стоимость газа продемонстрировала высокую волатильность в течение дня. После утреннего падения на 12% - ниже $1 850 за 1 тыс. куб. м - цена подрастала до $2 050, а оставшуюся часть дня держалась в районе $2 000 за 1 тыс. куб. м.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских ПХГ. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.