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Цена газа в Европе за день снизилась на 2%

Цена газа в Европе за день снизилась на 2% Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов смогла частично отыграть утреннее снижение, она поднялась выше 1 200 долларов США за тыс. куб. м долларов США.
Энергетика
28 декабря 2021 г. 21:37
Цена газа в Европе за день снизилась на 2%

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов смогла частично отыграть утреннее снижение, она поднялась выше 1 200 долларов США за тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа за день составило чуть более 2%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 223 долларов США за 1 тыс. куб. м, или 104,555 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 000 долларов США за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.

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