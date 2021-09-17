Цена газа в Европе выросла на 4%

Цена газа на фьючерсном рынке Европы после открытия выросла на 4%, достигнув 797 долларов США за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы после открытия выросла на 4%, достигнув 797 долларов США за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Как передает Report со ссылкой на Prime, стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги незначительным снижением, а в 10.44 (по бакинскому времени) , была на уровне 797 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы достаточно волатильна, на торгах четверг она взлетала и выше 850 долларов США за 1 тысячу кубометров, но к концу сессии снизилась до 764 долларов США. При этом в ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара США.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска "Северного потока 2".