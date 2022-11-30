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Цена газа в Европе выросла на 2,5%

Цена газа в Европе выросла на 2,5% Стоимость газа в Европе подорожала до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 14 октября.
Энергетика
30 ноября 2022 г. 14:33
Цена газа в Европе выросла на 2,5%

Стоимость газа в Европе подорожала до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 14 октября.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 2,5%, до 1 500,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газ начал дорожать на фоне обсуждения европейскими странами инициативы о введении ценового потолка. 22 ноября Еврокомиссия (ЕК) предложила ограничить цену на природный газ на уровне 275 евро за 1 МВт/ч по индексу хаба TTF.

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