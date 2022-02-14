Цена газа в Европе выросла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины

Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше 1 000 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше 1 000 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, общий рост цены газа составил около 13,7%.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1 031,8 долларов за 1 тыс. кубометров.

К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до 980 долларов.

Ранее несколько стран, посольства которых расположены в Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации в стране.

Транзит российского газа через Украину также остается низким - начиная прошлую неделю на уровне в 97 млн кубометров, прокачка снизилась до 51,8 млн кубометров 11 февраля. Номинации по транзиту российского газа через Украину на сегодня составляют 58,6 млн кубометров.