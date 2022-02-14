О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цена газа в Европе выросла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины

Цена газа в Европе выросла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше 1 000 долларов США за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
14 февраля 2022 г. 11:43
Цена газа в Европе выросла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины

Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше 1 000 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, общий рост цены газа составил около 13,7%.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1 031,8 долларов за 1 тыс. кубометров.

К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до 980 долларов.

Ранее несколько стран, посольства которых расположены в Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации в стране.

Транзит российского газа через Украину также остается низким - начиная прошлую неделю на уровне в 97 млн кубометров, прокачка снизилась до 51,8 млн кубометров 11 февраля. Номинации по транзиту российского газа через Украину на сегодня составляют 58,6 млн кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada qazın qiyməti 13,7% artıb
Версия на английском языке Gas price in Europe rises 13.7% amidst Ukraine crisis

Другие новости из категории

Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
14 февраля 2022 г. 10:52
Сдана в эксплуатацию реконструированная 110/35/10-киловольтная подстанция Агджабеди
ФотоСдана в эксплуатацию реконструированная 110/35/10-киловольтная подстанция "Агджабеди"
14 февраля 2022 г. 10:51
Цена на нефть в Японии резко поднялась на фоне кризиса вокруг Украины
Цена на нефть в Японии резко поднялась на фоне кризиса вокруг Украины
14 февраля 2022 г. 09:53
Часть акций Saudi Aramco перешли под управление суверенного фонда
Часть акций Saudi Aramco перешли под управление суверенного фонда
14 февраля 2022 г. 09:38
Нефть подорожала на фоне геополитической напряженности
Нефть подорожала на фоне геополитической напряженности
14 февраля 2022 г. 09:15
Цена нефти марки Brent превысила $96 впервые с осени 2014 года
Цена нефти марки Brent превысила $96 впервые с осени 2014 года
14 февраля 2022 г. 06:32
В МИД Италии подчеркнули важность TAP
В МИД Италии подчеркнули важность TAP
13 февраля 2022 г. 16:55
Азеришыг в Лачинском коридоре
"Азеришыг" в Лачинском коридоре
13 февраля 2022 г. 16:21
Украина с начала февраля нарастила импорт газа до 14 млн куб. м в сутки
Украина с начала февраля нарастила импорт газа до 14 млн куб. м в сутки
12 февраля 2022 г. 15:50
Власти Перу оштрафовали испанскую Repsol из-за разлива нефти
Власти Перу оштрафовали испанскую Repsol из-за разлива нефти
12 февраля 2022 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi