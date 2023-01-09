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Цена газа в Европе впервые в новом году превысила 800 долларов

Цена газа в Европе впервые в новом году превысила 800 долларов Рыночная цена газа в Европе впервые в этом году превысила $800 за тысячу кубометров.
Энергетика
9 января 2023 г. 23:51
Цена газа в Европе впервые в новом году превысила 800 долларов

Рыночная цена газа в Европе впервые в этом году превысила $800 за тысячу кубометров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF достиг $818 за тысячу кубометров, февральский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures - $836.

Цены растут по мере понижения температуры и возобновления после праздников промышленной активности.

Температура воздуха в Европе понемногу снижается от рекордных значений первых дней года. Однако если 2-8 января температура снизилась всего на градус по отношению к предшествующей неделе, то на новой неделе может произойти падение уже на три градуса.

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