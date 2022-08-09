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Цена газа в Европе впервые с начала месяца опустилась ниже 2 тыс. долларов

Цена газа в Европе впервые с начала месяца опустилась ниже 2 тыс. долларов Цены на газ в Европе с начала дня подешевели на 2,5%, опустившись ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с конца июля.
Энергетика
9 августа 2022 г. 11:16
Цена газа в Европе впервые с начала месяца опустилась ниже 2 тыс. долларов

Цены на газ в Европе с начала дня подешевели на 2,5%, опустившись ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с конца июля.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 987 долларов.

В июле стоимость газа превышала 2,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Газ начал дорожать на фоне сокращения "Газпромом" поставок по "Северному потоку". Объем поставляемого газа снизился до 20% номинальной мощности после остановки двух турбин газопровода. Financial Times писала, что обостряется борьба между странами Азии и Европы, стремящимися обеспечить поставки природного газа, что грозит дальнейшим ростом цен.

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