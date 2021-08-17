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Цена газа в Европе впервые превысила 585 долларов

Цена газа в Европе впервые превысила 585 долларов Цена газа в Европе после решения «Газпрома» забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины обновила исторический максимум
Энергетика
17 августа 2021 г. 12:38
Цена газа в Европе впервые превысила 585 долларов

Цена газа в Европе после решения «Газпрома» забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины обновила исторический максимум. Она впервые превысила 585 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report со ссылкой на angi, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) на момент открытия торгов в понедельник составляла почти 550 долларов США за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она достигала 586,3 доллара США, подскочив примерно на 2,5%.

«Газпром» забронировал на сентябрь только 4% из предложенного объема твердых дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, тогда как в предыдущие месяцы выкупал их все, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. При этом в предыдущие месяцы — с мая — «Газпром» выкупал весь предлагавшийся такой объем в 15 млн кубометров/сутки.

Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничил продажу газа на суточных торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в связи с аварией на заводе в Уренгое.

Утром 11 августа физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» упал в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня, показали данные германского газотранспортного оператора Gascade.

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Версия на английском языке Gas price in Europe exceeds $585 for first time

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