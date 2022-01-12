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Цена газа в Европе вновь опустилась ниже 900 долларов за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе вновь опустилась ниже 900 долларов за 1 тыс. куб. м Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду опустилась ниже 900 долларов за 1 тыс. куб. м после утреннего роста выше 1 000.
Энергетика
12 января 2022 г. 19:10
Цена газа в Европе вновь опустилась ниже 900 долларов за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду опустилась ниже 900 долларов за 1 тыс. куб. м после утреннего роста выше 1 000.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 876 долларов за 1 тыс. куб. м, или 84,3 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет более 5,5%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в 2 000 долларов за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

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