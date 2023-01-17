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Цена газа в Европе упала ниже 600 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе упала ниже 600 долларов за тысячу кубометров Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 31 августа 2021 года.
Энергетика
17 января 2023 г. 13:06
Цена газа в Европе упала ниже 600 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 31 августа 2021 года.

Как передает Report, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 599 долларов за 1 тыс. кубометров. На открытии торгов газ стоил 637,7 долларов, после чего стоимость поднялась примерно на 5%, но вновь перешла к снижению.

Вчера, 16 января, цены на газ в Европе по итогам торгов снизились на 15,5%, оказавшись на минимумах с сентября 2021 года. С начала года цены упали уже на 25%. Их снижение в январе вызвано высокими запасами газа в европейских хранилищах и стабильными поставками СПГ.

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Версия на английском языке Gas price in Europe falls below $600
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti min kubmetr üçün 600 dollardan aşağı düşüb

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