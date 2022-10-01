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Цена газа в Европе снизилась до 1 884 долларов за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе снизилась до 1 884 долларов за 1 тыс. куб. м Цена газа в Европе по итогам сентября снизилась на 24% по отношению к показателю на конец августа, до около $1 884 за 1 тыс. куб. м.
Энергетика
1 октября 2022 г. 10:00
Цена газа в Европе снизилась до 1 884 долларов за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе по итогам сентября снизилась на 24% по отношению к показателю на конец августа, до $1 884 за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE об октябрьском и ноябрьском фьючерсах.

Если 31 августа фьючерсы на газ завершили торги на отметке около $2 490 за 1 тыс. куб. м, то 30 сентября торги закрылись на уровне $1 884 - на 24% ниже по сравнению с показателем на конец лета.

Если же рассматривать оплату в евро за МВт ч, то снижение составило 20%.

Средняя цена газа в Европе в сентябре составила около $2 093 за 1 тыс. куб. м, а в августе - $2 515.

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Версия на английском языке Gas price in Europe falls to $1,884 per 1,000 cubic meters

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