Цена газа в Европе снижается на 4% на новостях о сроке перезапуска СПГ-завода Freeport LNG

Цена газа в Европе снижается почти на 4% на фоне новостей о возобновлении производства СПГ американской Freeport LNG в середине декабря.

Цена газа в Европе снижается почти на 4% на фоне новостей о возобновлении производства СПГ американской Freeport LNG в середине декабря.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 173 за 1 тыс. куб. м, или €109,495 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее американская Freeport LNG сообщила, что в середине декабря планирует возобновить производство СПГ после произошедшей в июне аварии, выход на полную мощность запланирован в марте 2023 года.