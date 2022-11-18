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Цена газа в Европе снижается на 4% на новостях о сроке перезапуска СПГ-завода Freeport LNG

Цена газа в Европе снижается на 4% на новостях о сроке перезапуска СПГ-завода Freeport LNG Цена газа в Европе снижается почти на 4% на фоне новостей о возобновлении производства СПГ американской Freeport LNG в середине декабря.
Энергетика
18 ноября 2022 г. 21:10
Цена газа в Европе снижается на 4% на новостях о сроке перезапуска СПГ-завода Freeport LNG

Цена газа в Европе снижается почти на 4% на фоне новостей о возобновлении производства СПГ американской Freeport LNG в середине декабря.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 173 за 1 тыс. куб. м, или €109,495 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее американская Freeport LNG сообщила, что в середине декабря планирует возобновить производство СПГ после произошедшей в июне аварии, выход на полную мощность запланирован в марте 2023 года.

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