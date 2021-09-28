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Цена газа в Европе скорректировалась до $970

Цена газа в Европе скорректировалась до $970 Цена на газ в Европе к вечеру 28 сентября скорректировалась до около 970 долларов США за 1 тыс. кубометров после рекордного роста сегодня днем, когда она впервые превысила 1 000 долларов США за 1 тыс. кубометров
Энергетика
28 сентября 2021 г. 19:13
Цена газа в Европе скорректировалась до $970

Цена на газ в Европе к вечеру 28 сентября скорректировалась до около 970 долларов США за 1 тыс. кубометров после рекордного роста сегодня днем, когда она впервые превысила 1 000 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Ранее сегодня цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила 1 000 долларов США за 1 тыс. кубометров. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до почти 1 040 за 1 тыс. кубометров, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.

При этом цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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