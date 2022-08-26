Цена газа в Европе превысила $3 500 впервые с начала марта

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу превысила $3 500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта.

Цена газа в Европе в ходе торгов превысила $3 500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 541 за 1 тыс. куб. м, или €340,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Рост цены газа происходит на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа и в ожидании приостановки поставок по "Северному потоку" на трое суток с 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.