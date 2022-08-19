Цена газа в Европе превысила $2700 на фоне приостановки "Северного потока"

Спотовая цена газа в Европе взлетела выше $2700/тыс. куб. м на фоне новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток".

Спотовая цена газа в Европе взлетела выше $2700/тыс. куб. м на фоне новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток".

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в пятницу вечером достигла $2712 за тысячу кубометров.

Напомним, что ранее "Газпром" сообщил, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.