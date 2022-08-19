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Цена газа в Европе превысила $2700 на фоне приостановки "Северного потока"

Цена газа в Европе превысила $2700 на фоне приостановки "Северного потока" Спотовая цена газа в Европе взлетела выше $2700/тыс. куб. м на фоне новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток".
Энергетика
19 августа 2022 г. 20:54
Цена газа в Европе превысила $2700 на фоне приостановки Северного потока

Спотовая цена газа в Европе взлетела выше $2700/тыс. куб. м на фоне новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток".

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в пятницу вечером достигла $2712 за тысячу кубометров.

Напомним, что ранее "Газпром" сообщил, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

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Версия на английском языке Gas price in Europe exceeds $2,700 on reports of suspension of Nord Stream

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