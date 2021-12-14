Цена газа в Европе превысила $1500

Спотовая цена газа в Европе всего за один день прибавила 11% (к цене закрытия предыдущего дня) и к концу торгов превысила 1 500 долларов США за тыс. кубометров.

Спотовая цена газа в Европе всего за один день прибавила 11% (к цене закрытия предыдущего дня) и к концу торгов превысила 1 500 долларов США за тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, во вторник вечером цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 128,68 евро за МВт.ч, то есть 1 504 долларов США за тысячу кубометров.

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по 945 долларов США, в декабре - 1 158 долларов США за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло 515 долларов США.