Цена газа в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе превысила 1 000 долларов США за тысячу кубометров. Это новый рекорд впервые с 27 октября.

Цена газа в Европе превысила 1 000 долларов США за тысячу кубометров. Это новый рекорд впервые с 27 октября.

Как передает Report, об это свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла почти до 1 002 за 1 тыс. куб. м.

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 5%.

Причиной роста цен могло стать снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они уменьшились более чем на 10% - до 310,9 млн куб. м. в сутки с 345,7 млн куб. м, следует из данных сервиса Gassco.

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Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше 980 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 983 за 1 тыс. куб. м.

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 4%.

Причиной роста цен могло стать снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они уменьшились более чем на 10% - до 310,9 млн куб. м. в сутки с 345,7 млн куб. м., следует из данных сервиса Gassco.