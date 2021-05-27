Цена газа в Европе подскочила за сутки на 43 доллара за тыс. кубометров

Средняя цена газа на TTF с начала текущего года составила 250 долларов США за тысячу кубометров

Спотовая цена природного газа на голландском хабе TTF с поставкой 26 мая достигла 333 доллара США за тысячу кубометров после падения до минимальных с начала года 290 долларов США за тысячу кубометров 20 мая.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, рост объясняется отказом «Газпрома» забронировать на июнь дополнительные мощности для транзита газа в Европу через территорию Украины. Для дополнительного бронирования предлагалось 63,7 млн кубометров в сутки. При этом на регулярном аукционе на бронирование дополнительных мощностей для прокачки газа через Украину 17 мая «Газпром» выкупил все предложенные 15 млн кубометров в сутки.

Средняя цена газа на TTF с начала текущего года составила 250 долларов США за тысячу кубометров. В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя экспортная цена в 170 долларов США за тысячу кубометров.

Как сообщалось ранее, 17 мая спотовая цена на газ в Европе на TTF составила 342 долларов США за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 26 сентября 2018 года. Психологический уровень 300 долларов за тысячу кубометров цена газа на TTF превысила 6 мая.