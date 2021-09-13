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Цена газа в Европе достигла почти 730 долларов

Цена газа в Европе достигла почти 730 долларов Цена на газ в Европе в ходе торгов 13 сентября вплотную приблизилась к 730 долларам США за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
13 сентября 2021 г. 11:05
Цена газа в Европе достигла почти 730 долларов

Цена на газ в Европе в ходе торгов 13 сентября вплотную приблизилась к 730 долларам США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник достигла 727 долларов США за тыс. кубометров, или 59,585 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

В конце прошлой недели цена газа в Европе превысила 700 долларов США и продолжила рост с начала недели.

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Версия на английском языке Gas price in Europe reaches $730

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