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Цена газа в Европе по итогам дня опустилась ниже $1 000

Цена газа в Европе по итогам дня опустилась ниже $1 000 Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в пятницу опустилась ниже 1 000 долларов США за 1 тыс. куб. м после утреннего роста выше 1 100 долларов США.
Энергетика
14 января 2022 г. 21:52
Цена газа в Европе по итогам дня опустилась ниже $1 000

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в пятницу опустилась ниже 1 000 долларов США за 1 тыс. куб. м после утреннего роста выше 1 100 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 985 долларов США за 1 тыс. куб. м, или 83,5 евро за МВтч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВтч).

Общее снижение стоимости газа по итогам дня составило 2,3%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в 2 000 долларов США за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

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