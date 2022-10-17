Цена газа в Европе по итогам дня опустилась до $1 250

Цена газа в Европе по итогам сегодняшних торгов снизилась почти до 1 250 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня.

Цена газа в Европе по итогам сегодняшних торгов снизилась почти до 1 250 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1 253 долларов за 1 тыс. куб. м, или 123,165 евро за МВт∙ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт∙ч).

Общее снижение стоимости газа за день превысило 13%.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.