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Цена газа в Европе по итогам дня опустилась до $1 250

Цена газа в Европе по итогам дня опустилась до $1 250 Цена газа в Европе по итогам сегодняшних торгов снизилась почти до 1 250 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня.
Энергетика
17 октября 2022 г. 23:01
Цена газа в Европе по итогам дня опустилась до $1 250

Цена газа в Европе по итогам сегодняшних торгов снизилась почти до 1 250 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1 253 долларов за 1 тыс. куб. м, или 123,165 евро за МВт∙ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт∙ч).

Общее снижение стоимости газа за день превысило 13%.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

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