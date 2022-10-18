О нас

Цена газа в Европе опустилась почти до 1 200 за 1 тыс. кубометров впервые с июня

Цена газа в Европе опустилась почти до 1 200 за 1 тыс. кубометров впервые с июня Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов снизилась почти до 1 200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 15 июня.
Энергетика
18 октября 2022 г. 10:36
Цена газа в Европе опустилась почти до 1 200 за 1 тыс. кубометров впервые с июня

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов снизилась почти до 1 200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 15 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1 202 долларов за 1 тыс. кубометров, или 118 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Снижение цен происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti düşüb

Самое читаемое

Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК Вагнер под Харьковом
СБУ обезвредила две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" под Харьковом
11 октября 2022 г. 11:53
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
11 октября 2022 г. 16:53
Ильхам Алиев: Сегодня, не имея выхода к открытым морям, Азербайджан уже создал важную транспортную сеть
Ильхам Алиев: Сегодня, не имея выхода к открытым морям, Азербайджан уже создал важную транспортную сеть
11 октября 2022 г. 21:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi