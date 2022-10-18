Цена газа в Европе опустилась почти до 1 200 за 1 тыс. кубометров впервые с июня

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов снизилась почти до 1 200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 15 июня.

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов снизилась почти до 1 200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 15 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1 202 долларов за 1 тыс. кубометров, или 118 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Снижение цен происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.