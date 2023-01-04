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Цена газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за 1 тыс. куб. м Цена газа в Европе в начале торгов в среду опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м впервые с 2 ноября 2021 года
Энергетика
4 января 2023 г. 13:10
Цена газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в начале торгов сегодня опустилась ниже 750 долларов США за 1 тыс. куб. м впервые с 2 ноября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, общее снижение цены с начала дня составляет более 3%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 733 долларов за 1 тыс. куб. м, или 67 евро за МВт ч.

Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней.

Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше. А 1 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 34,7%.

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