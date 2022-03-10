Цена газа в Европе опустилась ниже 1 700 долларов

Цена газа в Европе к закрытию суточных торгов на бирже опустилась ниже 1 700 долларов США за 1 тыс. куб. метров впервые с 3 марта.

Цена газа в Европе к закрытию суточных торгов на бирже опустилась ниже 1 700 долларов США за 1 тыс. куб. метров впервые с 3 марта.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1 684 долларов США за 1 тыс. куб. м, или 147 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В целом стоимость газа за день снизилась более чем на 30%.

7 марта цена газа в Европе росла на 79%, впервые достигая отметки почти в 3 900 долларов США за 1 тыс. куб. м.