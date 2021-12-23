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Цена газа в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $1 500

Цена газа в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $1 500 Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов опустилась ниже 1 500 долларов США за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Энергетика
23 декабря 2021 г. 21:37
Цена газа в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $1 500

Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов опустилась ниже 1 500 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 478 долларов США за 1 тыс. куб. м, или 126,3 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 27%.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 000 долларов США за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских ПХГ. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.

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