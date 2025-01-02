Цена газа в Европе на первых торгах после отмены украинского транзита растет на 1%

Цена газа в Европе в ходе первых биржевых торгов после прекращения транзита российского газа через Украину умеренно растет на 1%, оставаясь тем не менее на максимуме с 15 ноября 2023 года.

Цена газа в Европе в ходе первых биржевых торгов после прекращения транзита российского газа через Украину умеренно растет на 1%, оставаясь тем не менее на максимуме с 15 ноября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $543,4 за 1 тыс. куб. м, или €50,705 за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Ранее сообщалось о том, что российская компания "Газпром" в 08:00 мск остановила подачу газа Европе через Украину в связи с завершением транзитного соглашения.