Цена газа в Европе достигла почти 1 230 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг вновь поднялась выше 1 200 долларов США за тысячу кубометров и почти достигла 1 230 долларов США, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг вновь поднялась выше 1 200 долларов США за тысячу кубометров и почти достигла 1 230 долларов США, свидетельствуют данные торговой площадки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 229,4 доллара США за тысячу кубометров, или 102,5 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

К настоящему моменту цена газа несколько замедлила рост и находится на уровне 1 208 долларов США за тысячу кубометров. Общий рост цены с начала дня составляет около 7,6%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели" сообщил, что европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой об увеличении поставок газа.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила 1 900 долларов США за тысячу кубометров, но после этого стала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.