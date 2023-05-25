Цена газа в Европе достигла минимума более чем за два года

Цена газа в Европе достигла минимума более чем за два года

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в четверг опустилась ниже $280 за 1 тыс. куб. м впервые более чем за два года.

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