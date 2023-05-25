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Цена газа в Европе достигла минимума более чем за два года

Цена газа в Европе достигла минимума более чем за два года Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в четверг опустилась ниже $280 за 1 тыс. куб. м впервые более чем за два года.
Энергетика
25 мая 2023 г. 21:19
Цена газа в Европе достигла минимума более чем за два года

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в четверг опустилась ниже $280 за 1 тыс. куб. м впервые более чем за два года.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общее снижение цены за день превысило 10%.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $277 за 1 тыс. куб. м, или €24,94 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа в Европе снижается на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ составляет около 66,5%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.

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