Цена газа в Европе достигла минимума более чем за два года

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в четверг опустилась ниже $280 за 1 тыс. куб. м впервые более чем за два года.
Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Общее снижение цены за день превысило 10%.
Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $277 за 1 тыс. куб. м, или €24,94 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Цена газа в Европе снижается на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ составляет около 66,5%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.