Цена газа в Азии возросла в четыре раза в сравнении с прошлым годом

Стоимость самых дорогих азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа в январе 2023 года выросла в среду до $71,3 за 1 млн BTU (британских тепловых единиц), или почти до $2 560 за тысячу кубометров.

Стоимость самых дорогих азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа в январе 2023 года выросла в среду до $71,3 за 1 млн BTU (британских тепловых единиц), или почти до $2 560 за тысячу кубометров.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные CME Group об индексе JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань).

Одним из факторов роста цен является острая конкуренция на рынке среди развитых стран, в том числе Японии и Южной Кореи, наращивающих запасы перед зимой.

Как отмечает газета Nikkei, положительным фактором на спотовом рынке для Европы стало замедление экономического роста в Китае, который привел к сокращению потребления электроэнергии. В результате крупнейший импортер СПГ перепродает излишки своих запасов.