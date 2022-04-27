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Цена газа поднялась почти до $1100 за тыс. куб. м

Цена газа поднялась почти до $1100 за тыс. куб. м Цена газа в Европе по итогам торгов на бирже во вторник поднялась почти до 1 100 долларов США за 1 тыс. куб. м на фоне новостей о возможной остановке поставок российского газа в Польшу.
Энергетика
27 апреля 2022 г. 06:15
Цена газа поднялась почти до $1100 за тыс. куб. м

Цена газа в Европе по итогам торгов на бирже во вторник поднялась почти до 1 100 долларов США за 1 тыс. куб. м на фоне новостей о возможной остановке поставок российского газа в Польшу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 1 091 доллар США за 1 тыс. куб. м, или 99 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), а в пике поднималась до 1 179 долларов США.

Отметим, что в целом стоимость газа за день выросла на 6,6%.

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