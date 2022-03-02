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Цена газа на закрытии торгов в Европе достигла около $2 000

Цена газа на закрытии торгов в Европе достигла около $2 000 Цена газа в Европе закончила суточные торги на бирже в среду на уровне около $2 000 за 1 тыс. куб. м после того, как днем побила исторический рекорд, достигнув колоссальных 2 226.
Энергетика
2 марта 2022 г. 21:42
Цена газа на закрытии торгов в Европе достигла около $2 000

Цена газа в Европе закончила суточные торги на бирже в среду на уровне около 2 000 долларов США за 1 тыс. куб. м после того, как днем побила исторический рекорд, достигнув колоссальных 2 226 долларов США.

Как передает Report свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня выросла до 1 997 долларов США за 1 тыс. куб. м, или 174 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В целом стоимость газа за день выросла на 43%.

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