Цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год

На биржевых торгах в Европе цена газа увеличилась до максимальных значений с 27 ноября 2023 года - $536 за тысячу кубометров.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures от 31 декабря.
Повышение стоимости газа связывают с прекращением транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года. С утра 31 декабря рост составил более 4%.
Украина отказалась продлевать соглашение с РФ о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года.