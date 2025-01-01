Цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год

На биржевых торгах в Европе цена газа увеличилась до максимальных значений с 27 ноября 2023 года - $536 за тысячу кубометров.

На биржевых торгах в Европе цена газа увеличилась до максимальных значений с 27 ноября 2023 года - $536 за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures от 31 декабря.

Повышение стоимости газа связывают с прекращением транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года. С утра 31 декабря рост составил более 4%.

Украина отказалась продлевать соглашение с РФ о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года.