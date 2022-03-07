Цена газа на бирже в Европе обновила исторический рекорд

Цена газа на бирже в Европе обновила исторический рекорд и превысила $3 600 за 1 тыс. куб. м.

Цена газа на бирже в Европе обновила исторический рекорд и превысила 3 600 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 67%. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 639,1 доллара за 1 тыс. куб. м, или 322 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Торги газом в предыдущий торговый день в пятницу завершились на уровне 2 300 долларов США.