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Цена фьючерсов на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов

Цена фьючерсов на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов Фьючерсы на газ в Европе после вчерашней коррекции от рекорда вновь превысили 1000 долларов США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Энергетика
29 сентября 2021 г. 11:53
Цена фьючерсов на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов

Фьючерсы на газ в Европе после некоторого снижения вчера вновь превысили сегодня 1000 долларов США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Как передает Report, стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила примерно 955 долларов США, но к 11.25 (по бакинскому времени) достигла отметки в 1024 доллара США за тысячу кубометров, что на 6,7% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 940 долларов США за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 960 долларов США. При этом цены на газ на торгах 28 сентября превышали рекордные 1040 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF была только в районе 515 долларов США за тысячу кубометров, к концу августа - у отметки 600 долларов США.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика фьючерсных цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2". Цены, объяснял эксперт, "подогреваются" опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что поставки не смогут быть увеличены.

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Версия на английском языке Gas futures prices in Europe exceed $1,000 again

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