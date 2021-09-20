Цена фьючерсов на газ в Европе превысила 850 долларов

Цена газа на фьючерсном рынке Европы после открытия торгов растет более чем на 8 % и находится выше 850 долларов США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы после открытия торгов выросла более чем на 8 % и находится на отметке выше 850 долларов США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Как передает Report со ссылкой на Prime, стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 790,6 доллара США за тысячу кубометров, а в 10.42 (по бакинскому времени) уже достигла 860,2 доллара, продемонстрировав рост более чем на 8%.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара США. На торгах на следующий день они "скатились" вниз, снизившись более чем на 10%, а в конце прошлой недели вновь показали рост - на 4,6%, до 807,1 доллара за тысячу кубометров.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток-2".