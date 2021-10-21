Цена фьючерсов на газ в Европе продолжает расти

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов четверга выросла на 1%, превысив 1 130 долларов США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов четверга выросла на 1%, превысив 1 130 долларов США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Как передает Report со ссылкой на Prime, стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 1 127,5 доллара США за тысячу кубометров, а в 10.45 (по бакинскому времени) выросла до 1 132,8 доллара США, что на 1% выше расчетной цены среды.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1 119,1 доллара США за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1 120,9 доллара США.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1 937 долларов США за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.