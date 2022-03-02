Цена фьючерсов на газ в Европе подскочила на 30%

Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов выросла на 30%, немного не дотянув до 1 500 долларов США за тысячу кубометров.

Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов выросла на 30%, немного не дотянув до 1 500 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Цены на газ начали торги незначительным снижением, однако затем перешли к росту в пределах 13%. Во второй половине торгов рост ускорился до 15-25%, а к концу торгов составил 30% от расчетной цены понедельника. По итогам торгов стоимость фьючерса составила 1 474 доллара США за тысячу кубометров, что стало максимальным показателем вторника. Минимальная цена на газ составила 1 102 доллара США.