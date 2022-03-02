О нас
Аудио новости

Цена фьючерсов на газ в Европе подскочила на 30%

Цена фьючерсов на газ в Европе подскочила на 30% Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов выросла на 30%, немного не дотянув до 1 500 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
2 марта 2022 г. 03:49
Цена фьючерсов на газ в Европе подскочила на 30%

Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов выросла на 30%, немного не дотянув до 1 500 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Цены на газ начали торги незначительным снижением, однако затем перешли к росту в пределах 13%. Во второй половине торгов рост ускорился до 15-25%, а к концу торгов составил 30% от расчетной цены понедельника. По итогам торгов стоимость фьючерса составила 1 474 доллара США за тысячу кубометров, что стало максимальным показателем вторника. Минимальная цена на газ составила 1 102 доллара США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi