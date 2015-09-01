​Цена Brent упала ниже 50 долларов/баррель

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE упала на 8,11% до 49,77 долларов/баррель, опустившись ниже отметки 50 долларов/баррель.

Как передает Report, при этом снижение цены Brent в течение одной торговой сессии оказалось максимальным с 27 ноября, когда организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила квоты на добычу на уровне 30 млн. баррелей в сутки, обвалив стоимость нефти на 9%.

Накануне, 31 августа, нефть резко подорожала после публикации бюллетеня ОПЕК, в котором говорится о том, что организация готова проводить переговоры со странами-добытчиками нефти, не входящими в ОПЕК, для стабилизации мировых цен на нефть.

Так, в ходе торгов понедельника, 31 августа, цена барреля нефти Brent взлетела на 8% и превысила отметку 54 долларов/баррель.