Цена Brent опустилась до 75 долларов

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Нефть на мировом рынке продолжает падать в цене.

Как сообщает Report, в настоящее время на Лондонской бирже цена нефти марки Brent опустилась на 1,29 доллара или 1,69%, до 75,15 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI на Нью-Йоркской бирже снизилась на 1,66 доллара или 2,45%, до 66,22 доллара за баррель.

Эксперты связывают удешевление нефти с вероятностью смягчения условий сделки ОПЕК+ и ростом количества активных буровых установок в США.