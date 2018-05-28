 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Цена Brent опустилась до 75 долларов

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Нефть на мировом рынке продолжает падать в цене.

    Как сообщает Report, в настоящее время на Лондонской бирже цена нефти марки Brent опустилась на 1,29 доллара или 1,69%, до 75,15 доллара за баррель.

    Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI на Нью-Йоркской бирже снизилась на 1,66 доллара или 2,45%, до 66,22 доллара за баррель.

    Эксперты связывают удешевление нефти с вероятностью смягчения условий сделки ОПЕК+ и ростом количества активных буровых установок в США. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi