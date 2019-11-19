Цена Brent ниже прогноза не повлияет на госбюджет Азербайджана - МНЕНИЕ

Согласно прогнозам международных энергетических агентств, международных финансовых институтов и других организаций, мировые цены на нефть в следующем году упадут примерно на 5%. Международный валютный фонд ожидает среднюю цену продажи барреля нефти в пределах 58 долларов. С учетом международных прогнозов, цена нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год заложена на уровне 55 долларов, то есть на 5 долларов ниже, чем в госбюджете на 2019 год. То есть, правительство Азербайджана проявляет осторожность.

Цена заложенной в бюджете азербайджанской нефти основана на прогнозе средней цены Brent. Но азербайджанская нефть продается на несколько долларов дороже этой марки. Достаточно сравнить цену марок Brent и BTC FOB Ceyhan (основная экспортная марка Азербайджана) за последние 10 дней.

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 4 ноября стоили 56,54 доллара за баррель, 5 ноября - 57,23 доллара, 6 ноября - 56,35 доллара, 7 ноября - 57,15 доллара, 8 ноября - 57,24 доллара,11 ноября - 56,86 доллара, 12 ноября - 56,80 доллара, 13 ноября - 57,12 доллара, 14 ноября - 56,77 доллара, 15 ноября - 57,72 доллара.

BTC FOB Ceyhan (экспортируется на мировой рынок из порта Джейхан) продавалась примерно на 10 долларов дороже. Так, 4 ноября фьючерсы на BTC FOB стоили 66,94 доллара, 5 ноября - 67,09 доллара, 6 ноября - 66,51 доллара, 7 ноября - 66,89 доллара, 8 ноября - 66,22 доллара,11 ноября - 66,75 доллара, 12 ноября - 66,65 доллара, 13 ноября - 66,32 доллара, 14 ноября - 66,54 доллара, 15 ноября - 67,36 доллара.

Учитывая, что азербайджанская нефть продается на несколько долларов дороже Brent, у Азербайджана с исполнением бюджета никаких проблем не возникнет, даже в случае, если Brent в следующем году несколько подешевеет. Как отмечалось, правительство застраховало себя, заложив цену нефти в 55 долларов.

Депутат Али Масимли "В бюджете на 2020 год применен вполне реалистичный подход к цене нефти".

Депутат Али Масимли рассказал Report, что такой вывод сделан, исходя из анализа процессов на мировом рынке нефти: "Есть разные подходы к этому вопросу, озвучиваются разные цифры. В первую очередь, анализируя прогнозы по нефтяной цене на 2019-2020 годы, мы видим, что различные авторитетные агентства предсказывают цену в пределах 57-63 долларов, то есть на уровне 60 долларов в следующем году".

По его словам, если прогнозы оправдают себя, значит, в вопросе бюджета на 2020 год вполне реалистично подошли к цене нефти.

Экономист считает, что цена нефти в бюджете ближе к оптимистичному варианту: "Торговая война между крупными мировыми державами, если не в 2020-ом, то в последующие годы приведет к ряду катаклизмов. Причина в том, что экономические законы очень жесткие. Если кто-то нарушает экономические законы, рано или поздно он будет наказан".

А.Масимли отмечает, что, поскольку Азербайджан нефтедобывающая страна, процессы влияют и на нас: "Бюджет Азербайджана составлен таким образом, что 47% его доходов поступают непосредственно из Нефтяного фонда. Если цены на нефть упадут, это не отразится на поступающих их фонда средствах".

По мнению депутата, изменение цен на нефть на мировых рынках на 1 доллар может обойтись бюджету страны в 40 миллионов долларов в манатном выражении: "Думаю, это не такой большой показатель для бюджета с доходом, превышающим 24 млрд манатов и расходами порядка 27 млрд".

Депутат Айдын Гусейнов "Стоимость нефти приемлема для бюджета страны".

Депутат Милли Меджлиса Айдын Гусейнов рассказал Report, что цена нефти в 55 долларов в бюджете страны оптимальна, поскольку Международный валютный фонд, Всемирный банк, а также некоторые институты, занимающиеся составлением рейтингов, бюджетов и прогнозов, взяли за основу цену в 57, а некоторые и 59 долларов.

Он отмечает, что мировые процессы неизменно отражаются в экономике Азербайджана: "Конечно, мы этого не хотим, но экономические шоки сказываются и на Азербайджане. Тем не менее, нынешняя цена нефти приемлема для бюджета".