Цена Brent на прошлой неделе выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Интерфакс.

Котировки эталонных марок на прошлой неделе повысились, в том числе, благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:07 по Баку составляли $76,19 за баррель, что на $0,32 (на 0,42%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $0,3 (на 0,41%) - до $73,66 за баррель.

Инвесторы опасаются негативного экономического эффекта от мер, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности введения высоких пошлин и жесткой миграционной политики. Трамп вступает в должность 20 января.