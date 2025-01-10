Цена Brent на лондонской бирже впервые с октября превысила $80

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила 80 долларов США за баррель впервые с 8 октября 2024 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила 80 долларов США за баррель впервые с 8 октября 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные торгов, цена мартовских фьючерсов взлетела на 4,71% — до 80,54 долларов за баррель.

На котировки нефти сильно повлияли сообщения о возможном введении новых санкций против российских нефтяных компаний и танкеров, перевозящих российскую нефть.

Агентство Reuters сообщило, что о таких санкциях может объявить администрация уходящего президента США Джо Байдена.