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Цена Brent на лондонской бирже впервые с октября превысила $80

Цена Brent на лондонской бирже впервые с октября превысила $80 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила 80 долларов США за баррель впервые с 8 октября 2024 года.
Энергетика
10 января 2025 г. 18:46
Цена Brent на лондонской бирже впервые с октября превысила $80

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила 80 долларов США за баррель впервые с 8 октября 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные торгов, цена мартовских фьючерсов взлетела на 4,71% — до 80,54 долларов за баррель.

На котировки нефти сильно повлияли сообщения о возможном введении новых санкций против российских нефтяных компаний и танкеров, перевозящих российскую нефть.

Агентство Reuters сообщило, что о таких санкциях может объявить администрация уходящего президента США Джо Байдена.

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Версия на английском языке Brent price exceeds $80 for first time since October

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