Цена Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года

Нефтяные котировки незначительно опустились утром во вторник, причем североморская Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне.

Нефтяные котировки незначительно опустились утром во вторник, причем североморская Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 88,02 долларов за баррель, что на 0,17 долларов (0,19%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,56 долларов (0,6%), до 88,19 долларов за баррель, обновив рекордный показатель на закрытие с 22 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 81,58 за баррель, что на 4 цента ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 2 цента, до 81,62 долларов за баррель.