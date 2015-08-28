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    ​Цена барреля нефти Brent превысила 50 долларов впервые за две недели

    В пятницу утром цена барреля Brent превысила отметку 48 долларов

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE выросла на 5% до 50,01 долларов за баррель - максимальной отметки с 13 августа.

    Как передает Report, в пятницу утром цена барреля Brent превысила отметку 48 долларов, но уже в течение первых минут после открытия цена на нефть растеряла почти весь рост и снизилась до 47,61 долларов. Днем падение цены Brent усилилось, и она опустилась ниже 47 долларов.

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