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Цена барреля азербайджанской нефти приблизилась к 102 долларам

Цена барреля азербайджанской нефти приблизилась к 102 долларам Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,68 доллара США или 0,66%, до 101,9 доллара.
Энергетика
27 августа 2022 г. 09:20
Цена барреля азербайджанской нефти приблизилась к 102 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,68 доллара США или 0,66%, до 101,9 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 100,99 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 102 dollara yaxınlaşır

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