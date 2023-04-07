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Цена барреля азербайджанской нефти приближается к 89 долларам

Цена барреля азербайджанской нефти приближается к 89 долларам Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,85 доллара или 0,96%, до 88,91 доллара.
Энергетика
7 апреля 2023 г. 09:54
Цена барреля азербайджанской нефти приближается к 89 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,85 доллара или 0,96%, до 88,91 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 85,12 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $89
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 89 dollara yaxınlaşır

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