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Цена азербайджанской нефти подешевела

Цена азербайджанской нефти подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,46 доллара США или 0,49 %, до 94,20 доллара.
Энергетика
1 февраля 2022 г. 10:24
Цена азербайджанской нефти подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,46 доллара США или 0,49 %, до 94,20 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера нефть марки Brent стоила 91,21 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops slightly 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

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