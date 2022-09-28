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Цена азербайджанской нефти выросла на более чем один доллар

Цена азербайджанской нефти выросла на более чем один доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,1 доллара США или 1,23%, до 90,17 доллара.
Энергетика
28 сентября 2022 г. 10:14
Цена азербайджанской нефти выросла на более чем один доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,1 доллара США или 1,23%, до 90,17 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 84,87 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price up $1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 1 dollardan çox bahalaşıb

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