​Цена азербайджанской нефти выросла на 2%

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, повысилась на 1,14 доллара или 1,69% .

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 68,58 долларов/баррель.

В конце прошлой недели цена азербайджанской нефти составляла 66,20, а вчера 67,44 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена категории нефти "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная стоимость этой марки была отмечена в июле 2008 года (149,66 долларов).