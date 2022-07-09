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Цена азербайджанской нефти выросла до 121 доллара

Цена азербайджанской нефти выросла до 121 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,53 доллара или 1,28%, до 121,25 доллара
Энергетика
9 июля 2022 г. 10:23
Цена азербайджанской нефти выросла до 121 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,53 доллара или 1,28%, до 121,25 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 107,15 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price exceeds $121
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 121 dolları ötüb

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